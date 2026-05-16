Adolescente es remitido por atentado contra diplomático francés en zona 13 de Guatemala

Un adolescente de 17 años fue remitido por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), señalado de ser el presunto responsable del ataque armado contra un diplomático francés, ocurrido el pasado 5 de mayo en el bulevar Liberación y 2a. avenida, zona 13 capitalina.

La aprehensión se llevó a cabo durante una serie de allanamientos efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) en inmuebles de la zona 7 capitalina.

Según la Policía, durante las diligencias buscaban a los responsables del ataque, así como armas de fuego y motocicletas presuntamente utilizadas en el hecho.

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron cascos para motocicleta, teléfonos celulares, prendas de vestir y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

El menor es señalado del delito de asesinato en grado de tentativa por haber disparado contra el diplomático, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital privado en la zona 14, mientras que su piloto salió ileso.

La versión preliminar de la Policía señala que el ataque armado podría estar vinculado con un intento de asalto.