Adolescente secuestrado fue asesinado pese al pago de rescate; sospechoso es ligado a proceso

En audiencia de primera declaración, la Fiscalía contra Secuestros presentó los indicios para que el órgano jurisdiccional competente dictara auto de procesamiento contra Ramed L., por el delito de plagio o secuestro en agravio de un adolescente.

Según informó el Ministerio Público (MP) este jueves 9 de abril, el hecho ocurrió el 20 de julio del 2023, cuando la víctima salió de un inmueble en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, donde residía, con rumbo desconocido.

Posteriormente, la madre del adolescente comenzó a recibir múltiples mensajes a través de la aplicación WhatsApp, añadió el MP.

De acuerdo con la Fiscalía, en los mensajes, personas desconocidas afirmaban tener en su poder a su hijo y, bajo amenazas de muerte, le exigían el pago de Q50 mil a cambio de liberarlo.

Tras un proceso de negociación, los victimarios accedieron a reducir la exigencia económica a Q20 mil, según la investigación.

En respuesta, la denunciante depositó Q19 mil 500 en varias cuentas bancarias indicadas por los plagiarios.

No obstante, pese a haberse efectuado el pago, no se produjo la liberación del adolescente, remarcó el MP.

El 3 de agosto del 2023, en un río de aguas negras en San Pedro Ayampuc, Guatemala, fueron localizados restos humanos en estado de putrefacción. Luego de los análisis periciales correspondientes, se estableció que estos correspondían al adolescente, añadió la Fiscalía.

Para leer más: Así operaban los secuestradores que se hacían pasar por el cartel Jalisco Nueva Generación en Guatemala

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