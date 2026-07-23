Adolescentes víctimas de violencia evaden hogar de protección de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia

Catorce adolescentes, de entre 13 y 16 años, abandonaron el proceso de protección que seguían en el hogar Zafiro 3, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) que atiende a menores de edad víctimas de violencia.

Según las alertas Alba-Keneth, las adolescentes desaparecieron el 22 de julio del 2026 en la colonia Nueva Montserrat II, zona 3 de Mixco.

De forma preliminar, se conoce que personal de la SBS efectuaba una fumigación en la residencia cuando las adolescentes salieron del recinto.

Además, se dio a conocer que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron a seis de las adolescentes, mientras continúa la búsqueda de las ocho restantes.

Zafiro 3 está bajo responsabilidad del Estado y recibe a menores de edad víctimas de distintas formas de violencia, quienes son trasladadas al hogar para recibir protección y atención.

La SBS confirmó la evasión de las 14 adolescentes; sin embargo, no se ha pronunciado sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho ni sobre las medidas adoptadas después de la salida de las menores.

Por este caso, activaron las alertas Alba-Keneth para localizar a las adolescentes. Las autoridades indicaron que cualquier información sobre el paradero de las menores puede comunicarse al 1546 de Alba-Keneth o al 110 de la Policía Nacional Civil.