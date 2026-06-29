Aire acondicionado del aeropuerto La Aurora entra en fase final de implementación

Tras años de fallas en el sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) instaló un nuevo equipo cuyo mantenimiento solo está garantizado durante dos años. Después de ese período, la institución deberá convocar una nueva licitación o cotización para contratar a una empresa que continúe con ese servicio.

El proyecto, que representó una inversión de Q38.99 millones, aún se encuentra en la fase final de automatización. Según las autoridades, esa etapa concluiría en aproximadamente un mes y medio, tras lo cual un supervisor verificará que el sistema opere en condiciones óptimas.

José Manuel Morales, jefe del Departamento Financiero del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), explicó que el contrato únicamente contempla dos años de mantenimiento. Posteriormente, la administración deberá contratar nuevamente ese servicio.

Morales indicó que el costo del futuro contrato dependerá de las especificaciones que se establezcan, como la disponibilidad de repuestos, la frecuencia de los mantenimientos y la necesidad de contar con personal permanente durante las 24 horas.

"Eso va a ir incrementando los costos, pero dependerá mucho de cómo suban las especificaciones técnicas para el proceso que se elabore", dijo.

Según Morales, el proyecto se encuentra en la última fase, correspondiente a la automatización del sistema, que permitirá monitorear y regular la temperatura de acuerdo con la afluencia de pasajeros.

"La automatización nos va a permitir hacer el monitoreo y control del aire, las temperaturas de las áreas, para cuando haya mucha afluencia de personas poder subir o bajar un poco la temperatura", indicó.

La empresa estima concluir esa etapa en un plazo de entre un mes y mes y medio. Después de la entrega oficial, un supervisor deberá emitir un informe para verificar que el sistema funcione en condiciones óptimas.

Las autoridades indicaron que el nuevo sistema tiene una capacidad aproximada de mil 500 toneladas de refrigeración para climatizar las distintas áreas del aeropuerto.



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Personal instala y pone en funcionamiento el nuevo sistema de climatización, parte de un proyecto que busca mejorar las condiciones en la terminal aérea. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El director general de la DGAC, Inosente Tomás Aldecoa Casasola, afirmó que varias áreas del aeropuerto permanecieron durante años sin aire acondicionado debido a la falta de mantenimiento del sistema anterior.

Entre los espacios intervenidos mencionó el área de ingreso, los counters, Plaza Guatemala y la zona internacional de abordaje.

"Había muchas áreas que no tenían el servicio de aire. Ahora, como ustedes pudieron ver, hay áreas que no tenían o nunca tuvieron", señaló Aldecoa.

El funcionario agregó que la terminal cuenta con cerca de siete kilómetros de ductos y que parte del deterioro obedeció a que durante años no se efectuó el mantenimiento necesario al sistema existente.

Durante los últimos años, usuarios y pasajeros denunciaron constantemente las altas temperaturas dentro del aeropuerto debido a las fallas del sistema de aire acondicionado.

El avance del proyecto ocurre mientras el aeropuerto continúa bajo señalamientos por atrasos en infraestructura, fallas acumuladas y obras pendientes que han afectado la experiencia de pasajeros en la principal terminal aérea del país.