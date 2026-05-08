Amílcar de León enfrentará proceso penal por conspiración para cometer terrorismo

Amílcar de León fue ligado a proceso penal este viernes 8 de mayo por conspiración para cometer el delito de terrorismo, durante una audiencia celebrada en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada por el juez segundo penal, Maximino Morales, quien además ordenó que el señalado permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El juzgador fijó para el 24 de agosto próximo la audiencia de etapa intermedia, en la que se determinará si el caso debe avanzar a juicio.

Debido a que el expediente permanece bajo reserva judicial, no se conocen de manera oficial los hechos específicos que el Ministerio Público (MP) atribuye a De León. Sin embargo, el día de su captura, efectuada el 23 de abril pasado, trascendió que las investigaciones estarían relacionadas con publicaciones y mensajes difundidos en redes sociales.

Según información conocida en ese momento, De León es señalado como presunto coordinador de la cuenta en X Movimiento Arbencista. Fuentes cercanas al caso indicaron que las pesquisas incluyen supuestas amenazas dirigidas contra varias personas, entre ellas Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La captura se efectuó en San Marcos, como resultado de tres allanamientos desarrollados en Malacatán. Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con apoyo de las fuerzas de seguridad.

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