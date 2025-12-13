Amparo provisional otorgado al MP deja en suspenso juicio contra Kevin Malouf por caso Floridalma Roque

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones otorgó el amparo provisional al Ministerio Público (MP), en relación con el caso seguido contra Kevin Malouf Sierra, Lydia Viviana Silva Moreira y Susana Emilia Rojas Cruz, por la muerte de Floridalma Roque, ocurrida en el 2023. La decisión de dicha sala responde al cumplimiento de la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que dejó sin efecto la resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Instancia Penal.

El MP presentó la acción de amparo porque no estuvo de acuerdo con la decisión tomada el 5 de junio del 2025 por el juez Pedro Laynez, titular del citado juzgado, quien decidió mantener la calificación de homicidio culposo y encubrimiento propio dentro del caso, rechazando la solicitud del ente investigador, así como la de la familia de la víctima, para que Malouf fuera juzgado por el delito de homicidio.

Con el otorgamiento de este amparo provisional al MP, la resolución que enviaba el caso a juicio contra Malouf y los otros acusados queda sin efecto, y el proceso judicial se suspende de forma provisional; por lo tanto, el caso no avanzará hacia la etapa de debate hasta que el amparo sea resuelto de forma definitiva.

“Como consecuencia de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, queda sin efecto la resolución impugnada, lo que implica la suspensión provisional del proceso judicial, debiendo continuarse con el trámite correspondiente del amparo planteado”, indicó el MP.

El caso Floridalma Roque

El cirujano Kevin Malouf fue aprehendido el 28 de julio del 2023, sindicado de ser responsable de la muerte y desaparición de Floridalma Roque, de 59 años, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el 13 de junio del mismo año, luego de haber asistido a un procedimiento estético en la clínica del médico.

Según los familiares de la víctima, Malouf les informó que Floridalma Roque “se había retirado por su propia cuenta en un taxi por aplicación”. Sin embargo, no convencidos de esa versión, los parientes decidieron avisar a las autoridades y activar la alerta correspondiente.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público establecieron que Malouf y el personal de la clínica simularon la salida de Roque, quien nunca salió de la clínica ubicada en la zona 14.

Conforme avanzaron las investigaciones del MP, se pudo establecer que la paciente falleció el día en que se llevó a cabo la cirugía, como consecuencia de un sangrado masivo, lo que provocó que ya no despertara después de la administración de la anestesia.

El ente investigador también estableció que Malouf planificó desmembrar y sacar el cuerpo dentro de un tonel, que posteriormente fue enterrado en una finca ubicada en Escuintla.

Su paradero fue desconocido durante varios meses, hasta que en julio del 2024 el MP determinó que los restos de una mujer hallados en San Vicente Pacaya pertenecían a Floridalma Roque.