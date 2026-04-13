Arrestan a hombre que exigía ingresar a Hospital de Huehuetenango y amenazó al personal  

En el Hospital de Huehuetenango, agentes de la Comisaría 43 capturaron a Godiri “N”, de 27 años.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 13 de abril que el ahora detenido llegó a verificar el estado de salud de un familiar en el área de Emergencia.

La PNC explicó que, cuando personal del hospital le indicó que no podía ingresar, este se mostró prepotente y amenazó con una pistola a quienes se encontraban en el lugar.

Añadió que también amenazó al agente de la PNC de turno en ese hospital, por lo que de inmediato fue neutralizado y capturado.

“Se le incautó una pistola con cuatro tolvas y 62 municiones útiles, que portaba con su respectiva licencia”, añadió el informe policial.

Otra captura

En otro caso, en el centro carcelario para hombres de Jutiapa, policías de la Comisaría 21 capturaron a Mario “N”, de 48 años, por el delito de extorsión.

El ahora detenido acudía a visitar a un reo que se encuentra recluido desde el 9 de diciembre del 2025 por el delito de hurto agravado.

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