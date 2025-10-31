Así operaba la estructura que usó constancias falsas de ingresos para obtener extrafinanciamiento en tarjetas de crédito

A través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el MP presentó el pasado 30 de octubre los resultados de una investigación que permitió identificar y desarticular una estructura criminal que logró obtener Q20 millones mediante extrafinanciamiento de tarjetas de crédito.

La pesquisa reveló cómo operaba la estructura delincuencial, que actuaba desde el interior del banco con el apoyo de personas externas a la entidad bancaria.

Ese día, el MP coordinó la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el desfalco.

Según el MP, los implicados son empleados, exfuncionarios y colaboradores externos del banco, quienes habrían falsificado constancias de ingresos para obtener crédito y extrafinanciamiento de manera ilícita.

La fiscalía explicó que la investigación se desarrolló durante varios meses mediante seguimientos, entrevistas, vigilancia y perfilación, hasta ubicar a los miembros de la red.

El informe señala que los responsables fueron perfilados y documentados por su participación en el desfalco. Se les atribuyen los delitos de estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, peculado por sustracción, lavado de dinero y asociación ilícita.

Esquema de operación

Las investigaciones establecieron que el grupo criminal se valió del acceso que tenía al interior del banco para manipular expedientes crediticios y autorizar operaciones fraudulentas, como los extrafinanciamientos.

La estructura operaba mediante un esquema coordinado entre personal del banco y colaboradores externos.

Los involucrados elaboraban constancias de ingresos con datos falsos, que luego eran presentadas como respaldo para justificar solicitudes de crédito.

Una vez ingresados los expedientes, empleados y exfuncionarios del banco los aprobaban, pese a que los solicitantes no contaban con capacidad económica comprobada.

De esta manera, la estructura obtenía financiamiento por montos superiores a los permitidos.

Según el fiscal contra el Crimen Organizado, Klayber Sical Jiménez, esto permitió el otorgamiento ilícito de créditos de hasta Q400 mil a 57 personas sin solvencia.

El banco interpuso la denuncia tras detectar el daño patrimonial, que asciende a Q20 millones 50 mil.

Retiros en efectivo

Sical detalló que miembros del grupo criminal acudían a agencias bancarias para retirar grandes sumas en efectivo, contraviniendo las normas internas del sistema bancario.

El MP presentó imágenes en las que se observa a personas retirando dinero en bolsas plásticas, entregadas sin mayor control por parte del personal del banco.

Se documentó que quienes hacían los retiros no cumplían con el perfil económico para justificar esas transacciones y, al salir del banco, otros implicados les arrebataban el efectivo y se daban a la fuga.

Capturas y cateos

Tras la investigación, el MP coordinó cateos para ejecutar órdenes de captura contra integrantes de la estructura.

Las diligencias se realizaron en los departamentos de Guatemala y Jutiapa, para ubicar a 12 personas vinculadas con el caso. Se logró la detención de seis.

Entre los hallazgos figuran armas de fuego de alto calibre, teléfonos celulares, computadoras, documentos financieros y vehículos de lujo, presuntamente adquiridos con fondos ilícitos.

Personas capturadas

Ana “M”: estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Luis “F”: estafa, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Gustavo “V”: estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Willman “L”: estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Pedro “G”: estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.

María “S”: estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Las autoridades señalaron que esta es la primera fase del caso. En las próximas etapas se espera establecer el destino de los fondos y lograr nuevas capturas.

Resultados del operativo