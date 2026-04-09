Así operaban los capturados que retenían a piloto para robar costaneras valoradas en más de Q170 mil  

En Escuintla capturan a tres presuntos robafurgones con material de construcción robado en Jutiapa

Tres hombres fueron capturados por agentes de la Comisaría de Escuintla en la colonia El Sauce, en Palín.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 9 de abril que los detenidos son presuntos responsables de robar un cabezal que halaba una rastra cargada con 1 mil 176 costaneras de metal, valoradas en Q179 mil 980.

Según la PNC, el automotor con las costaneras fue robado en Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, y los malhechores llevaban al piloto contra su voluntad.

Tras la denuncia, la PNC alertó a las unidades policiales que efectuaban un operativo, lo que permitió la captura de Francisco “N”, de 27 años, y José “N”, de 25, quien registra un antecedente delictivo.

También fue detenido Moisés “N”, de 24 años. Los tres hombres fueron sorprendidos mientras trasladaban y descargaban las costaneras de metal a otro camión, afirmó la PNC.

Dentro de la cabina, los agentes localizaron un dispositivo bloqueador de señal GPS que presuntamente utilizaron los detenidos.

La mercadería provenía de Honduras y tenía como destino una empresa en Amatitlán, añadió el informe policial.

Durante el operativo, el piloto del transporte, de nacionalidad hondureña, fue liberado sano y salvo.

La víctima reconoció plenamente a los capturados como los responsables del robo y de haberlo obligado a conducir bajo amenazas.

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