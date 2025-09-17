Aumentan robos nocturnos en barrio La Recolección, zona 1 de Ciudad de Guatemala

Los residentes del barrio La Recolección, ubicado en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, viven con temor ante el incremento de robos en sus viviendas, especialmente durante la noche y la madrugada.

Según testimonios, los delincuentes actúan con audacia: trepan paredes, techos y ventanas para ingresar a los inmuebles. Muchos aseguran que ni la presencia de cámaras de vigilancia disuade a los ladrones.

“Es como si no les importara nada; se suben por cualquier parte con tal de entrar”, comentó una vecina afectada. Agregó que, aunque ha reforzado la seguridad de su hogar, los robos continúan.

La situación ha generado creciente preocupación entre los habitantes, quienes temen no solo la pérdida de sus pertenencias, sino también por su integridad física ante posibles agresiones.

Varios vecinos han instalado alarmas, cercas eléctricas y sensores de movimiento. Sin embargo, aseguran que estas medidas no han sido suficientes para frenar la delincuencia.

“Gastamos en cámaras, en alarmas, pero ellos siguen entrando. Ya no sabemos qué más hacer”, lamentó otro de los vecinos, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad.

Además del impacto económico, los residentes mencionan el estrés emocional de vivir en constante vigilancia y alerta. Algunos incluso han considerado mudarse del sector.

Piden a las autoridades mayor presencia policial y patrullajes constantes, especialmente durante las horas críticas.

Mientras tanto, la comunidad continúa compartiendo alertas en grupos vecinales y adoptando medidas preventivas, aunque reconocen que, sin apoyo institucional, su situación seguirá siendo vulnerable.