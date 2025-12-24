Justicia
Automovilista alerta a la PNC y capturan a dos asaltantes de un autobús cerca del Obelisco
La alerta de un automovilista permitió a la Policía Nacional Civil interceptar a dos hombres, señalados de cometer un asalto en un bus que se dirigía al Obelisco.
Un asalto en una unidad del Transurbano fue frustrado por agentes de la PNC en el bulevar Liberación, donde se logró la captura de dos presuntos responsables. (Foto Prensa Libre: PNC).
En el bulevar Liberación, zona 13 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) frustró un asalto en una unidad del Transurbano y arrestó a dos hombres.
Según las autoridades, los capturados son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Además, los identificaron como Kenneth “V”, de 19 años, alias Canche, y Byron “M”, de 28, alias Chino.
Ambos fueron interceptados después de que un automovilista alertó a agentes de la PNC sobre un asalto en curso en un bus urbano que se dirigía al Obelisco, zona 10.
Tras las aprehensiones, se incautaron dos cadenas de plata y tres teléfonos celulares, presuntamente robados a los pasajeros.
Además, se localizó una pistola de gas comprimido y su cargador, con la cual aparentemente intimidaron a las víctimas.
De acuerdo con la base de datos de la PNC, Canche tiene antecedentes y registra un ingreso al Preventivo para Varones de la zona 18, el 13 de enero, por tenencia de drogas.
