Automovilista alerta a la PNC y capturan a dos asaltantes de un autobús cerca del Obelisco

En el bulevar Liberación, zona 13 capitalina, la Policía Nacional Civil (PNC) frustró un asalto en una unidad del Transurbano y arrestó a dos hombres.

Según las autoridades, los capturados son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Además, los identificaron como Kenneth “V”, de 19 años, alias Canche, y Byron “M”, de 28, alias Chino.

Ambos fueron interceptados después de que un automovilista alertó a agentes de la PNC sobre un asalto en curso en un bus urbano que se dirigía al Obelisco, zona 10.

Tras las aprehensiones, se incautaron dos cadenas de plata y tres teléfonos celulares, presuntamente robados a los pasajeros.

Además, se localizó una pistola de gas comprimido y su cargador, con la cual aparentemente intimidaron a las víctimas.

De acuerdo con la base de datos de la PNC, Canche tiene antecedentes y registra un ingreso al Preventivo para Varones de la zona 18, el 13 de enero, por tenencia de drogas.

