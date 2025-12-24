Hombre habría matado a balazos a su hijo porque, supuestamente, este mató a su hermano menor

Policías de la Comisaría 22 capturaron a Joselino “N”, de 56 años, en el caserío San Miguel, aldea El Zunzo, municipio de San Pedro Pínula, Jalapa.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido es el presunto responsable de la muerte a balazos de su hijo Miguel “N”, de 31, quien falleció en el lugar.

La PNC añadió que la detención se efectuó en seguimiento a una denuncia de testigos que presenciaron el hecho armado en ese lugar.

La institución afirmó que el incidente ocurrió cuando la persona ahora fallecida, momentos antes, había decapitado con machete a su hermano de 17 años.

“En ese momento, el padre de ambos, ahora detenido, escuchó gritos en el patio de su casa y salió a verificar lo sucedido. Al percatarse de que su hijo menor había fallecido, accionó su arma de fuego contra su hijo mayor, ocasionándole varias heridas de bala, por lo que murió de inmediato”, explicó la PNC.

En la escena del crimen, la PNC incautó una pistola calibre .380, con el registro esmerilado, un cargador y cinco municiones, de las cuales carecía de documentación legal.

Además, decomisó un machete. Ambos indicios fueron embalados por la fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho violento ocurrió tras una discusión entre los hermanos, quienes se encontraban bajo los efectos del licor.

