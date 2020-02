Botín cortes: Comisionado Romeo Monterrosa reconoce que le pidieron votos para ciertos candidatos

Romeo Monterrosa, postulador para aspirantes a CSJ y finalista en lista para cortes de Apelaciones.

Romeo Monterrosa, comisionado de postulación para magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) e integrante de la nómina para magistrados a corte de Apelaciones, reconoció que le pidieron votar por determinados aspirantes a cortes durante una reunión en la oficina que montó Gustavo Alejos, el operador de cortes y personaje procesado en cinco casos de corrupción.

Según Monterrosa, la reunión fue en “estos días”, sin precisar la fecha, pero coincide con lo que documenta el Ministerio Público (MP) sobre las reuniones entre el 12 y 16 de febrero en el anexo del sanatorio privado Ciudad Nueva, zona 2, donde Alejos tenía una oficina a pesar de que debía estar internado en el centro hospitalario, cercano a ese inmueble.

Luego de que el MP revelara las reuniones de Alejos con jueces, comisionados, aspirantes a magistrados, entre otras personas del 12 al 16 de febrero, justo cuando se estaba conformando la lista de finalistas para cortes de Apelaciones y la de CSJ estaba cerca de la votación, Monterrosa respondió preguntas de periodistas durante un receso de la postuladora para CSJ.

Sobre Monterrosa existe la sospecha de que llamó este 18 de febrero a Alejos durante los allanamientos del MP y la Policía Nacional Civil (PNC) en el sanatorio y el anexo porque hubo llamadas perdidas al número de Alejos de un usuario llamado Romeo Monterrosa.

Monterrosa confirmó que él fue “un par de veces” a ese anexo porque “querían hablar con nosotros”.

Aseguró que la reunión fue para pedirle el voto para determinados aspirantes, de quienes no dio nombres, pero señaló que “no hubo absolutamente ningún acuerdo” porque él “no se iba a prestar a eso”.

Según Monterrosa, a esa reunión llegaron otros comisionados, los cuales no identificó, y otra “gente”.

Periodistas preguntaron específicamente qué comunicación tuvo hoy con Alejos, a causa de lo que señala el MP en su contra, y respondió que le mandaron mensajes durante la mañana sobre que le harían llegar listados de aspirantes, pero dijo que sus votos no han coincidido con los otros comisionados. Insistió que sus votos son independientes y que el MP puede investigarlo.

Monterrosa dijo que conoce a Alejos y que frecuenta el hospital porque conoce a los dueños, a quienes identificó como la doctora Juana Zoila Ortiz, que trabaja en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y al esposo, a quien identificó como doctor Pavón, de nacionalidad cubana.

“Yo no me he puesto de acuerdo con nadie ni he conspirado con nadie. Pueden verificar. Estoy votando libremente”, dijo.

Monterrosa afirmó que recibió mensajes a su celular sobre que le llevarían el listado de las personas que deberían ser incluidas en la nómina de finalistas para la CSJ, pero que su respuesta a esos mensajes fue “¿quién los trae?”, y ya no recibió respuesta. Aseguró que no conoce quién le envió los mensajes y que prefirió borrarlos.

Periodistas le enfatizaron que el MP asegura que él, Monterrosa, le envió mensajes a Alejos, lo cual admitió, pero dijo que fue porque le habían mandado mensajes antes sobre el listado de finalistas que le enviarían.

“No me voy a prestar a un juego de esta naturaleza. Estoy votando por los que considero mejores. No me voy a prestar a esa cosa”, dijo.

Además de ser comisionado, Monterrosa fue aspirante a magistrado de corte de Apelaciones y fue incluido en la nómina final con 25 puntos, lo mínimo, a lo que él calificó de “panzazo”.

Dennis Billy Herrera Arita

Dennis Billy Herrera Arita, representante del Colegio de Abogados ante la comisión de postulación de la CSJ, llegó al sanatorio el 15 de febrero a las 16.13 horas, según el MP, que tiene fotos de él llegando en carro.

En rueda de prensa dijo que ha llegado a ese centro porque su cliente Luis Fernando Pérez, procesado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, está internado allí y por lo tanto tiene derecho a llegar para preparar la defensa.

Reconoció que en ese sanatorio vio a Alejos porque él estaba internado allí mismo, pero señaló que no habló nada sobre listados de aspirantes a magistrados.

Periodistas le preguntaron si ´él, Herrera, llamó a Alejos durante los allanamientos de hoy en el sanatorio y el anexo, pero negó que haya sido así sino que llamó a su cliente, Pérez, para saber qué estaba pasando.

Aseguró que él solo es un voto en la comisión para enfatizar que un aspirante necesita 24 votos más para la lista de finalistas y que ha seleccionado por méritos de los aspirantes, como Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D que lleva el caso contra su patrocinado Pérez, aunque ella solo sumó 89 puntos, tres votos y no está entre los nominados a la CSJ.