La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, a través de la Unidad Contra Robos de Vehículos y en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarticuló la banda delictiva conocida como “Los Enanos”, dedicada al robo, desmantelamiento y comercialización ilegal de vehículos de alta gama.

Agregó que el 25 de noviembre investigadores ejecutaron 12 allanamientos en las zonas 3 y 7, así como en diversos sectores de Mixco y Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, donde se reportó la captura de seis personas, entre ellas el presunto cabecilla de la organización criminal.

Todas las órdenes de captura fueron emitidas el 24 de noviembre por un juzgado de Mixco, añadió la PNC.

Según el informe policial, durante la detención de Heber “N”, presunto cabecilla de la organización, le fueron incautadas una camioneta de color rojo, con placas P-289MCM, y una motocicleta gris, con placas M-545KZH, ambas de dudosa procedencia, ya que no pudo demostrar la propiedad de los dos vehículos. Además, le fue incautado un teléfono móvil.

En los otros inmuebles fueron incautados tres celulares, dos radiotransmisores, Q50 mil, una memoria USB y cuatro memorias de cámaras de videovigilancia que serán utilizadas para fortalecer la investigación, amplió la PNC.

Dónde operaba la banda “Los Enanos”

De acuerdo con las pesquisas de la PNC, la banda operaba principalmente en las zonas 3, 7 y 11, donde robaba o hurtaba vehículos de alta gama.

Posteriormente, los vehículos eran trasladados a Zacapa e Izabal, donde eran desmantelados y modificados para ser ingresados ilegalmente a Honduras y comercializados en ese país, afirmó la PNC.

Indicó que continúa con las investigaciones para establecer la estructura completa de la organización, identificar posibles cómplices y determinar el número total de vehículos robados y vendidos ilegalmente por la banda.

Los detenidos

Heber “N”, de 43 años, presunto cabecilla de la banda, con orden de captura por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas. Además, cuenta con antecedentes por robo de vehículos y robo agravado, ambos del 2011.

Franklyn “N”, de 30 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas.

Jonathan “N”, de 18 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas.

Guillermo “N”, de 33 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas.

Luis “N”, de 20 años, por falsificación de placas y distintivos para vehículos, robo agravado y asociaciones ilícitas. Cuenta con un antecedente por encubrimiento propio registrado el 3 de octubre de 2026, tras ser detenido en Gualán, Zacapa, cuando conducía un picop con reporte de robo, por lo que permaneció varios días en la cárcel de Los Jocotes.

Hilary “N”, de 21 años, por asociaciones ilícitas.

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