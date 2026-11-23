Julio Valentín Monroy López, conocido como el Viejo, señalado como presunto cabecilla de una estructura criminal vinculada con sicariato, narcotráfico y asaltos a vehículos de transporte de valores, continúa en libertad y sin comparecer a su audiencia de primera declaración, luego de que el juez Jimi Bremer suspendiera nuevamente la diligencia judicial.

Monroy López y uno de los presuntos sicarios de Los Taxistas del Viejo, estructura que, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), habría operado para Los Caradura, debían comparecer el 10 de noviembre del 2026; sin embargo, ninguno se presentó ante el juzgado y únicamente acudieron sus abogados para recibir la notificación de que la audiencia no se llevaría a cabo.

El juez décimo de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer, suspendió la diligencia y la reprogramó para enero del 2027.

Ambos están señalados de integrar una organización que presuntamente utilizaba taxis piratas para movilizarse, transportar armas y drogas, vigilar a sus víctimas y cometer ataques armados.

El MP informó que interpuso un amparo contra la resolución de Bremer que dejó sin efecto la orden de captura contra Monroy López y permitió su libertad. A criterio del ente investigador, la decisión judicial es ilegal.

Juez Jimi Bremer ordenó su libertad horas después de la captura

Monroy López fue capturado el 19 de agosto del 2026, pero horas después Bremer dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra y ordenó su libertad.

En aquella resolución, el juez indicó que el sindicado había solventado su situación legal. Monroy López está señalado por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

La audiencia de primera declaración estaba prevista inicialmente para el 3 de septiembre del 2026, pero fue trasladada al 10 de noviembre debido a la agenda judicial. Con la nueva suspensión, la diligencia quedó programada para enero del 2027.

Le podría interesar: Crímenes por encargo, drogas y taxis: así operaba la red criminal de “El Viejo”, presunto narco que sigue prófugo

Estructura vinculada con ataques y asaltos

Según las investigaciones, Los Taxistas del Viejo habría operado para Los Caradura, una organización a la que el MP vincula con estructuras dedicadas a robos a vehículos de transporte de valores, sicariato y narcotráfico.

Las autoridades señalan a Monroy López como presunto cabecilla de Los Taxistas del Viejo y lo relacionan con varios intentos de ataque contra el alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, Rony Vitalino Galicia.

La investigación también vincula a la estructura con el asalto a un vehículo de transporte de valores ocurrido el 1 de septiembre del 2025 en San José El Rodeo, San Marcos.

Durante ese hecho murieron tres custodios y un comerciante. Según los investigadores, los responsables habrían sustraído una bolsa con Q990 mil.

Como parte de las pesquisas, las autoridades efectuaron 50 allanamientos en nueve departamentos y capturaron a varios presuntos integrantes de la organización.

Según las investigaciones del MP, Los Taxistas del Viejo es una de las estructuras criminales que habrían operado para Los Caradura, junto con Los Mexicanos y un grupo de sicarios de San Marcos. A estas organizaciones se les vincula con robos a vehículos de transporte de valores, asesinatos por encargo y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Los Mexicanos habrían sustraído al menos Q3.5 millones durante distintos atracos. Las autoridades también relacionan a sus integrantes con hechos violentos cometidos entre el 2021 y el 2024 en Zacapa, Escuintla, Sololá y la capital.