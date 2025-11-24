Cámara de videovigilancia delata a dos presuntos asaltantes de autobús en ruta a San Miguel Petapa



Una denuncia permitió la captura de dos presuntos asaltantes en San Miguel Petapa.   

Agentes capturan a dos hombres señalados del asalto a un bus en San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Dos presuntos responsables de haber asaltado a pasajeros de un autobús fueron capturados la noche del domingo 23 de noviembre en el kilómetro 16 del tramo hacia Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que las capturas se efectuaron en respuesta a una denuncia ciudadana recibida en el número 110.

Los detenidos son Carlos “N”, de 35 años, y Óscar “N”, de 32, quienes intentaron huir al notar la presencia policial, según la PNC.

A los aprehendidos, los agentes les incautaron siete teléfonos móviles que habían despojado, bajo amenazas, a sus víctimas.

Tras conocer el hecho, la PNC inició de inmediato la búsqueda del autobús para efectuar las capturas.

Indicó que los presuntos autores del asalto quedaron evidenciados al ser grabados por una cámara de videovigilancia mientras cometían el atraco.

Según la base de datos, Óscar “N” fue detenido el 21 de enero del 2018 y tiene un ingreso a prisión por robo.

Carlos “N” cuenta con un antecedente por robo agravado, del 2019.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

