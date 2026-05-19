Cambio en el Mingob: Felipe Sánchez deja el cargo de viceministro Administrativo y nombran a Kelvin René Aguilar

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó este martes 19 de mayo que Felipe Sánchez renunció hace unos días al cargo de viceministro Administrativo.

Añadió que Kelvin René Aguilar Menéndez fue nombrado para sustituirlo en el cargo.

Sánchez fue nombrado el 15 de enero del 2024 por el entonces ministro de Gobernación Francisco Jiménez.

En esa ocasión, Jiménez dijo que la presentación de los viceministros era el banderazo de salida del trabajo en ese ministerio y que estos asumirían los compromisos que el Gobierno hizo a la población en los distintos ámbitos de su competencia.

Según el Mingob, Aguilar Menéndez estará a cargo de los procesos administrativos en la cartera del Interior.

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El Ministerio de Gobernación confirmó que Felipe Sánchez "renunció hace unos días" al cargo de viceministro Administrativo. Kelvin René Aguilar Menéndez fue nombrado como nuevo viceministro. pic.twitter.com/oenM3DvFw1 — Rubén Lacan (@rubenlacan_PL) May 19, 2026

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