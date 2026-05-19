Cambio en el Mingob: Felipe Sánchez deja el cargo de viceministro Administrativo y nombran a Kelvin René Aguilar

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Cambio en el Mingob: Felipe Sánchez deja el cargo de viceministro Administrativo y nombran a Kelvin René Aguilar

Felipe Sánchez renunció al cargo de viceministro Administrativo, según el Ministerio de Gobernación.

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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Sede del Ministerio de Gobernación en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó este martes 19 de mayo que Felipe Sánchez renunció hace unos días al cargo de viceministro Administrativo.

Añadió que Kelvin René Aguilar Menéndez fue nombrado para sustituirlo en el cargo.

Sánchez fue nombrado el 15 de enero del 2024 por el entonces ministro de Gobernación Francisco Jiménez.

En esa ocasión, Jiménez dijo que la presentación de los viceministros era el banderazo de salida del trabajo en ese ministerio y que estos asumirían los compromisos que el Gobierno hizo a la población en los distintos ámbitos de su competencia.

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Según el Mingob, Aguilar Menéndez estará a cargo de los procesos administrativos en la cartera del Interior.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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