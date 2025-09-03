Captan en video riña entre estudiantes menores de edad en San Francisco Zapotitlán: uno habría usado tijeras

Un video que empezó a circular hace unos días en redes sociales evidenció una pelea entre estudiantes de un colegio privado en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, en la que se menciona que uno de los alumnos habría intentado acuchillar a otro en una calle del lugar.

Autoridades educativas informaron que el incidente ocurrió el 6 de agosto entre dos menores de edad, pero que el video se conoció recientemente.

En las imágenes se observa a uno de los menores golpear a otro, quien está tirado en el suelo y trata de defenderse. Pocos segundos después, el joven que permanece de pie logra quitarle un objeto al que está en el suelo.

Según testigos, el estudiante que estaba tirado portaba un objeto punzocortante —aparentemente unas tijeras— con el que habría intentado herir a su rival.

El otro joven le arrebata el objeto, lo lanza fuera de su alcance y así termina la pelea.

Aunque no se ha establecido con certeza el motivo de la riña, se menciona que ambos estudiantes tenían conflictos desde hacía varios meses.

En el video también se observa que otro alumno sostiene un pedazo de loza de concreto, se acerca al joven tirado y lo amenaza con lanzárselo.

Testigos confirmaron a Prensa Libre que los jóvenes involucrados mantenían problemas desde hacía tiempo, y que el que aparece en el suelo solía amenazar con una tijera al otro.

Fredy Quiñónez, coordinador técnico administrativo del Ministerio de Educación en San Francisco Zapotitlán, explicó que la pelea registrada en el video ocurrió el 6 de agosto.

Aseguró que, tras conocer lo ocurrido, la dirección del centro educativo tomó medidas. Ambos estudiantes fueron suspendidos, y se mantiene una investigación para determinar si hubo uso de un arma durante la riña.