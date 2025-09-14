Capturan a el “Taz”, presunto sicario implicado en muerte de recolector de basura

Justicia

Capturan a el “Taz”, presunto sicario implicado en muerte de recolector de basura

Cristian "N", alias el Taz, tenía orden de captura por dos asesinatos cometidos este año. Es señalado de haber matado a un recolector de desechos en la zona 7 de la capital.

|

La PNC presenta a alias el Taz, presunto cabecilla de la Salvatrucha, tras su captura en la zona 7. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este domingo 14 de septiembre a Cristian "N", de 20 años, en la colonia Landívar, zona 7 de la capital. Según las autoridades, es sicario de la mara Salvatrucha y es conocido con el alias Taz.

Durante su detención se le incautó una pistola con el registro alterado. Está señalado de haber disparado contra varios recolectores de basura, hecho en el cual uno de ellos perdió la vida.

Cristian "N" tenía órdenes de captura vigentes emitidas por dos juzgados de la ciudad de Guatemala, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva del tránsito en forma continuada, y por dos asesinatos cometidos este año: uno el 29 de agosto y otro el 5 de septiembre.

Su historial delictivo inició en el 2024, cuando fue enviado a la cárcel Pavoncito por asesinato y homicidio en grado de tentativa.

Hace cinco meses recuperó su libertad, pero este 13 de septiembre fue recapturado.

Las autoridades investigan cúal fue el motivo del ataque.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

