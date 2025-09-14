Capturan a el “Taz”, presunto sicario implicado en muerte de recolector de basura

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este domingo 14 de septiembre a Cristian "N", de 20 años, en la colonia Landívar, zona 7 de la capital. Según las autoridades, es sicario de la mara Salvatrucha y es conocido con el alias Taz.

Durante su detención se le incautó una pistola con el registro alterado. Está señalado de haber disparado contra varios recolectores de basura, hecho en el cual uno de ellos perdió la vida.

Cristian "N" tenía órdenes de captura vigentes emitidas por dos juzgados de la ciudad de Guatemala, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva del tránsito en forma continuada, y por dos asesinatos cometidos este año: uno el 29 de agosto y otro el 5 de septiembre.

Su historial delictivo inició en el 2024, cuando fue enviado a la cárcel Pavoncito por asesinato y homicidio en grado de tentativa.

Hace cinco meses recuperó su libertad, pero este 13 de septiembre fue recapturado.

Las autoridades investigan cúal fue el motivo del ataque.