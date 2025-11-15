Capturan a Chepío, presunto narcotraficante guatemalteco que tiene pedido de extradición hacia Estados Unidos

Agentes del grupo especial Pitbull de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron este 15 de noviembre a Elmer Antonio “N”, de 42 años, conocido como Chepío, un presunto narcotraficante que tiene pedido de extradición a Estados Unidos.

La detención ocurrió en Santa Cruz del Quiché, Quiché, debido a que Chepío tiene una orden de captura con fines de extradición emitida por el estado de Texas, Estados Unidos, donde se le sindica de delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con el análisis criminal, el detenido lideraría una organización dedicada al trasiego de droga en Los Amates, Izabal, en la frontera con Honduras.

Se señala que la estructura habría aprovechado el difícil acceso y la zona boscosa para operar sin la presencia efectiva de autoridades.

Se agregó que la estructura facilitaba el paso de cargamentos de droga procedentes de sudamérica con destino final a Estados Unidos.

La solicitud de extradición lo señala por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con contenido detectable de cocaína.

Con esta captura, suman 32 los extraditables detenidos en el país en lo que va del presente año, según información de las autoridades antinarcóticas.

Otro extraditable

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que el extraditable Adelfo “N”, alias “Lico Valdez”, fue capturado el viernes 14 de noviembre, tras un trabajo coordinado de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), junto con agencias antidrogas y fiscalías contra la narcoactividad.

El Mingob añadió que se ejecutó una operación dirigida a desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico que operan en el nororiente de Guatemala.

“Producto de las investigaciones policiales, se ejecutó un allanamiento en el cual se logró la aprehensión de alias ‘Lico Valdez’, acusado de ser el cabecilla de una célula criminal dedicada al narcotráfico con presencia en el municipio de Los Amates, Izabal”, informó el Mingob.