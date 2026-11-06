Capturan a cuatro presuntos integrantes de “los Tazmanias”, estructura criminal que operaba en Amatitlán

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la organización criminal denominada los Tazmanias, señalada de operar en Amatitlán. Entre los detenidos figura un agente de la PNC, mientras que el supuesto cabecilla de la estructura fue localizado sin vida en septiembre del 2026.

De acuerdo con al PNC, Axel Eugenio Escobar Morales, de 20 años, era el supuesto cabecilla del grupo. Su cadáver fue localizado en septiembre del 2026 en un área boscosa del kilómetro 38.5 de la ruta hacia San Vicente Pacaya, Escuintla.

Los agentes del Departamento de Investigación contra el Delito de Femicidio, de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), identificaron 21 inmuebles en Guatemala y Retalhuleu que los presuntos sicarios utilizaban. Durante los allanamientos efectuados en esos lugares el 4 de noviembre pasado, capturaron a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal.

Un agente de la PNC entre los capturados

Entre los detenidos se encuentra Abinael Carrillo Fúnez, de 31 años, identificado como agente de la PNC.

También fueron capturados Yeferson Roberto Quilimaco Ramos, de 21 años; César Fabián Ochoa Reboorio, de 31; y Carlos Alberto Sopón López, de 35.

En el esquema policial, Quilimaco Ramos, Ochoa Reboorio y Carrillo Fúnez aparecen clasificados como presuntos sicarios, mientras que Sopón López figura como colaborador de la organización.

Investigación por un asesinato

De acuerdo las pesquisas, la diligencias forman parte de una investigación relacionada con la muerte de Evelyn Johana Gómez de Paz, ocurrida el 23 de enero del 2026. Tras esa muerte, se dio seguimiento a la estructura por ocho meses y se determinó que los Tazmanias están vinculados con robos de motocicletas.

Agregó que investigan a más miembros de la estructura criminal por su presunto relación con otros ataques armados y hechos delictivos.