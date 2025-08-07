Capturan a “Danny ZR” con fines de extradición a EE. UU. por supuesto tráfico ilícito de migrantes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este jueves 7 de agosto efectuó un operativo estratégico en la aldea El Boquerón, Joyabaj, Quiché.

Añadió que en la diligencia participaron investigadores de la Unidad Especial de Investigación de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y capturaron a Daniel “N”, alias “Danny ZR”, de 41 años.

Según la PNC, Zavala Ramos tiene una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos. Las autoridades de ese país lo señalan de conspirar para traer a un extranjero a ese país, poniendo en peligro su vida, causando lesiones corporales graves y provocando su muerte.

El detenido fue trasladado en helicóptero hacia la Torre de Tribunales, en la capital.

El Ministerio Público (MP) reportó que, con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI) del Gobierno de Estados Unidos, coordinó con la PNC la aprehensión con fines de extradición de Daniel “N”, requerido en ese país por delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes.

El detenido es buscado en seguimiento al caso Chiapas, por el que se ejecutaron allanamientos y órdenes de detención el 9 de diciembre del 2024, afirmó el MP.

Agregó que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes desarrolla la investigación del caso Chiapas.

La fiscalía destacó que, con esta captura —la última de los cinco extraditables—, se logra desarticular la estructura criminal dedicada al traslado de migrantes de diversas nacionalidades hacia Estados Unidos.

