Capturan a dos guatemaltecos y un beliceño señalados de la muerte de un hombre, supuesto propietario de un taller

Los hermanos Marvin “N”, de 46 años; Edwin “N”, de 44, y el beliceño Ervin “N”, de 50, fueron capturados en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, informó este martes 2 de septiembre la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, los detenidos son presuntos responsables de haber participado en un ataque armado en el que falleció un hombre de 45 años, quien, según versiones preliminares, era propietario de un taller de herrería.

“Luego de la captura, varias personas que los reconocieron como los responsables del ataque armado”, afirmó el informe policial.

A los detenidos les fue incautado un cargador para arma de fuego con 10 municiones.

Durante la persecución, lanzaron el arma, por lo que investigadores efectuaron una búsqueda en el área.

También fue puesta a disposición de las autoridades una camioneta en la que pretendían huir, agregó la PNC.

Para leer más: Hallan el cadáver del padrastro de “Paquito” e Inacif revela causa de muerte

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.