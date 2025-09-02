Capturan a dos guatemaltecos y un beliceño señalados de la muerte de un hombre, supuesto propietario de un taller

Capturan a dos guatemaltecos y un beliceño señalados de la muerte de un hombre, supuesto propietario de un taller

Tres hombres fueron capturados en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, señalados de la muerte de una persona.

|

Agentes capturan a tres hombres señalados de un ataque armado en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los hermanos Marvin “N”, de 46 años; Edwin “N”, de 44, y el beliceño Ervin “N”, de 50, fueron capturados en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, informó este martes 2 de septiembre la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, los detenidos son presuntos responsables de haber participado en un ataque armado en el que falleció un hombre de 45 años, quien, según versiones preliminares, era propietario de un taller de herrería.

“Luego de la captura, varias personas que los reconocieron como los responsables del ataque armado”, afirmó el informe policial.

A los detenidos les fue incautado un cargador para arma de fuego con 10 municiones.

Durante la persecución, lanzaron el arma, por lo que investigadores efectuaron una búsqueda en el área.

También fue puesta a disposición de las autoridades una camioneta en la que pretendían huir, agregó la PNC.

Ataques armado en Guatemala Escuintla Santa Lucía Cotzumalguapa Violencia en Guatemala 
