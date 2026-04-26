Justicia
Capturan a dos hombres que intentaban vender en redes sociales un vehículo robado
Dos hombres fueron detenidos por intentar vender en redes sociales un vehículo con reporte de robo del pasado 20 de abril. El propietario alertó a las autoridades.
Los sospechosos fueron enviados a la torre de tribunales. (Foto Prensa Libre: PNC).
Dos hombres fueron capturados este domingo 26 de abril en el sector 10 de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, cuando intentaban vender en redes sociales un vehículo con reporte de robo del 20 de abril, tras un operativo coordinado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el propietario del automotor.
Los detenidos fueron identificados como Wilmer, alias “El Negro”, de 27 años, y Mario, alias “Turuy”, de 30. Ambos fueron trasladados a las carceletas de la Torre de Tribunales.
La captura ocurrió cuando presuntamente se concretaría la compraventa del automotor. En lugar de un comprador, llegaron agentes policiales.
El dueño del vehículo, días después del robo, buscó en redes sociales modelos similares y detectó que el suyo era ofrecido en Marketplace de Facebook.
Por lo anterior, alertó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes idearon un plan para ubicar a los presuntos responsables y acordaron un encuentro para concretar la compra del auto.
Las autoridades no han detallado si el caso está asignado a un juzgado en particular; de lo contrario, el juzgado de turno deberá informarles el motivo de la detención y programar la audiencia de primera declaración.
En Marketplace vendían pickup robado— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 26, 2026
La rápida acción de policías de la comisaría 15 permitió la captura de Wilmer “N”, de 27 años, alias “Negro” y Mario “N”, de 30 años, alias “Turuy” en el sector 10 de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, sorprendidos cuando pretendían concretar pic.twitter.com/X4D7sGKyaG