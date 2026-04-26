Capturan a dos hombres que intentaban vender en redes sociales un vehículo robado

Dos hombres fueron capturados este domingo 26 de abril en el sector 10 de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, cuando intentaban vender en redes sociales un vehículo con reporte de robo del 20 de abril, tras un operativo coordinado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el propietario del automotor.

Los detenidos fueron identificados como Wilmer, alias “El Negro”, de 27 años, y Mario, alias “Turuy”, de 30. Ambos fueron trasladados a las carceletas de la Torre de Tribunales.

La captura ocurrió cuando presuntamente se concretaría la compraventa del automotor. En lugar de un comprador, llegaron agentes policiales.

El dueño del vehículo, días después del robo, buscó en redes sociales modelos similares y detectó que el suyo era ofrecido en Marketplace de Facebook.

Por lo anterior, alertó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes idearon un plan para ubicar a los presuntos responsables y acordaron un encuentro para concretar la compra del auto.

Las autoridades no han detallado si el caso está asignado a un juzgado en particular; de lo contrario, el juzgado de turno deberá informarles el motivo de la detención y programar la audiencia de primera declaración.