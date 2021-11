Capturan a dos personas por los disturbios durante manifestaciones del 21 y 18 de noviembre 2020

Añadió que como resultado se coordinó la aprehensión de dos personas por el delito de depredación de bienes culturales tipificado en la Ley para la Protección Cultural de la Nación.

Los detenidos son Juan Francisco Monroy Gómez y Nancy Paola Chiriz Sinto, esta última perteneció al partido político Winaq.

Amílcar Pop, secretario general adjunto de Winaq, informó que “al señor Monroy no lo conoce nadie del partido, no sabemos quién es, no sabemos porque dicen que es de Winaq”.

Pop añadió que Chiriz Sinto sí fue del partido, fue Secretaria Nacional de Juventud y se desafilió hace cuatro o cinco años.

Agregó: “Se ve claramente un ataque político contra el partido, nos preocupa eso por un lado, también nos preocupa un chivo expiatorio que se pueda prefabricar y sorprenda la buena fe de los jueces, esperaríamos la mayor imparcialidad de los jueces porque si estamos viendo un modelo de criminalización de los peores que hemos tenido en las últimas dos décadas”.

De acuerdo con la fiscalía, los detenidos habrían participado en daños provocados al edificio del Congreso de la República con la colocación de pintas en el muro de fachada.

Además, durante las diligencias se procedió al secuestro de evidencia que será analizada para fortalecer la investigación.

21 de noviembre

Las manifestaciones del 21 de noviembre 2020 se derivaron de la aprobación exprés del presupuesto para el 2021 por más de Q99 mil 700 millones por parte del Congreso y que fue justificado en más de una oportunidad por el presidente Alejandro Giammattei.

En esa oportunidad, un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio del Congreso y causó daño y un incendio, por lo que hubo personas detenidas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) determinó que durante las protestas del 21 de noviembre hubo violaciones a los Derechos Humanos de los participantes, debido al exceso de fuerza con la que actuaron las fuerzas de seguridad.

28 de noviembre

A las 17 horas del día 28 de noviembre, el tono de la manifestación convocada a las 14 horas para exigir la dimisión del presidente Alejandro Giammattei cambió cuando un grupo de personas quemó un bus del Transurbano sobre la esquina de la 6 avenida y 6 calle de la zona 1.

Decenas de jóvenes celebraban la quema del autobús mientras otros observaban el siniestro y otros más lanzaban su ira frente a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en el lugar sin hacer nada, una actitud distinta a la tomada el 21 de noviembre cuando se reprimió a la población manifestante.

Partido político se pronuncia