Capturan a dos presuntos pandilleros cuando recogían un paquete que simulaba Q20 mil de extorsión

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Levin “N”, de 33 años, alias "Liro Monstro", y a Irvin “N”, de 38 años, alias "Chaparro", presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18.

La PNC informó este viernes 3 de julio que las aprehensiones ocurrieron en el kilómetro 51.5 del libramiento hacia la carretera a El Salvador.

Añadió que ambos capturados fueron sorprendidos cuando presuntamente recogían un paquete que simulaba contener Q20 mil, dinero que, según la investigación, formaba parte de una extorsión. Los sospechosos exigían Q5 mil semanales adicionales a la víctima a cambio de no atentar contra su integridad.

Durante el operativo también fueron incautados cuatro teléfonos celulares que, según la PNC, eran utilizados para comunicarse con la víctima.

En la base de datos de la PNC, Levin “N” registra cuatro antecedentes por tenencia de municiones, homicidio, portación ilegal de arma de fuego y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado.

En otro operativo, agentes antinarcóticos capturaron en Zacapa a Gladis “N”, de 31 años, quien era requerida por un juzgado de la capital por el delito de extorsión.

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