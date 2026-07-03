Capturan a dos presuntos pandilleros cuando recogían un paquete que simulaba Q20 mil de extorsión

Justicia

Capturan a dos presuntos pandilleros cuando recogían un paquete que simulaba Q20 mil de extorsión

Presuntos extorsionistas exigían Q5 mil semanales adicionales a la víctima, a cambio de no atentar contra su integridad.

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CAPTURAN A DOS PRESUNTOS EXTORSIONISTAS EN SANTA ROSA

Investigadores custodian a dos presuntos extorsionistas capturados . (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Levin “N”, de 33 años, alias "Liro Monstro", y a Irvin “N”, de 38 años, alias "Chaparro", presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18.

La PNC informó este viernes 3 de julio que las aprehensiones ocurrieron en el kilómetro 51.5 del libramiento hacia la carretera a El Salvador.

Añadió que ambos capturados fueron sorprendidos cuando presuntamente recogían un paquete que simulaba contener Q20 mil, dinero que, según la investigación, formaba parte de una extorsión. Los sospechosos exigían Q5 mil semanales adicionales a la víctima a cambio de no atentar contra su integridad.

Durante el operativo también fueron incautados cuatro teléfonos celulares que, según la PNC, eran utilizados para comunicarse con la víctima.

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En la base de datos de la PNC, Levin “N” registra cuatro antecedentes por tenencia de municiones, homicidio, portación ilegal de arma de fuego y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado.

En otro operativo, agentes antinarcóticos capturaron en Zacapa a Gladis “N”, de 31 años, quien era requerida por un juzgado de la capital por el delito de extorsión.

Para ver más: Vídeo: extorsionistas exigen pago de cuota a pilotos del transporte pesado en ruta al Pacífico

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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