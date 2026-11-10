Capturan a dos presuntos pandilleros en la capital que habrían recibido órdenes de “El Lobo” para delinquir

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Capturan a dos presuntos pandilleros en la capital que habrían recibido órdenes de “El Lobo” para delinquir

En allanamientos en la capital fueron capturados dos presuntos pandilleros que, según la Policía Nacional Civil, recibían órdenes de "El Lobo".

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CAPTURAN A PANDILLERO QUE SUPUESTAMENTE RECIBÍA ÓRDENES DE EL LOBO

Uno de los presuntos pandilleros detenidos en cateos en las zonas 17 y 18 de la capital. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles sobre los resultados de 19 allanamientos contra integrantes de la mara Barrio 18 y reportó dos capturados que supuestamente recibían órdenes del reo Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo".

La PNC añadió que investigadores de la Sección contra Femicidio de la División Especializada en Investigación Criminal efectuaron las diligencias el lunes 9 de noviembre en distintos inmuebles de las zonas 17 y 18.

Los allanamientos se efectuaron como parte de la investigación por la muerte violenta de una mujer de 18 años, ocurrida el 20 de mayo pasado en el asentamiento Candelaria, zona 18, según la PNC.

Las diligencias permitieron la aprehensión de dos integrantes de una clica, quienes tenían órdenes de captura por asesinato y asociación ilícita. Se trata de Abnner "N", de 21 años, alias "Bambucha", e Isaac "N", de 20 años. Además, un adolescente de 17 años fue conducido por los mismos delitos, afirmó la PNC.

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De acuerdo con la PNC, los detenidos presuntamente recibían órdenes del reo Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo".

Para leer más: Verificamos por usted: ¿Qué dice el Mingob sobre la foto de “El Lobo” y su condición en prisión?

Los allanamientos se efectuaron en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las investigaciones para esclarecer la muerte de la mujer y establecer la participación de otros integrantes de la referida mara.

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