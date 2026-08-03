Capturan a dos presuntos pandilleros señalados del crimen contra alias “Gorgojo” en el Preventivo de la zona 18

Autoridades reportaron este lunes 3 de agosto la captura de dos presuntos pandilleros, integrantes de la mara Barrio 18, quienes estarían involucrados en el ataque ocurrido en el anexo B del Centro Preventivo para Varones de la zona 18, donde dieron muerte a un privado de libertad y a su esposa.

Los detenidos fueron identificados como Kesler “N”, de 31 años, quien cumple condena desde el 10 de septiembre del 2025 por el delito de asesinato, y Jorge “N”, de 19, quien también cumple condena desde el 10 de septiembre del mismo año por el delito de asesinato. Ambos son presuntos integrantes de la mara Barrio 18.

La investigación preliminar los señala como presuntos responsables de dar muerte al reo Carlos Roberto Ortiz Romeo, de 48 años, alias “Gorgojo”, y a su supuesta cónyuge, Jenifer Diana Santizo de Ortiz, de 33.

Según registros policiales, Carlos Roberto Ortiz Romeo, alias “Gorgojo”, era presunto integrante de la Mara Salvatrucha. El hecho ocurrió durante el horario de visita a los privados de libertad, el domingo 2 de agosto.

Los sospechosos del crimen fueron recapturados y trasladados a la Torre de Tribunales.

A solicitud del Ministerio Público (MP), el juez decretó reserva total del caso contra los sospechosos.

Además, se reprogramará la audiencia de primera declaración de los detenidos.

Para leer más: MS, Barrio 18 y Los Caradura: la pugna por la plaza de Sacatepéquez y los cabecillas que dirigen la disputa desde prisión

El MP indicó que aún recaba indicios del caso, incluido un informe médico sobre el estado de salud de un guardia que resultó herido, así como la posible participación de otras personas.

La reserva decretada tendrá una duración de 10 días, según la ley.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.