Capturan a “El Shaolyn”, entrenador de artes marciales señalado por el asesinato de un agente de la PNC en 2022

Justicia

Capturan a “El Shaolyn”, entrenador de artes marciales señalado por el asesinato de un agente de la PNC en 2022

El agente Edwin Yovany García Castillo desapareció después de avisar a su esposa que regresaba con Q20 mil. Más de cuatro años después, la PNC capturó a un supuesto implicado en su muerte.

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capturan a sospechoso de la muerte de un agente de la PNC en 2022

La PNC capturó en Jocotenango, Sacatepéquez, a Roller G., alias “El Shaolyn”, quien tenía una orden de captura vigente desde abril del 2022 por el delito de asesinato. (Foto Prensa Libre: PNC).

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron a un supuesto implicado en la muerte del agente Edwin Yovany García Castillo, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su vehículo el 5 de enero del 2022, en el kilómetro 83 de la ruta CA-8, en Oratorio, Santa Rosa.

En su momento, la PNC reportó que García Castillo habría desaparecido tres días antes.

Las autoridades señalaron que Roller G., alias “El Shaolyn”, tenía una orden de captura vigente desde el 6 de abril del 2022, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa.

Añadieron que el supuesto implicado en el crimen fue interceptado en la colonia Los Llanos, Jocotenango, Sacatepéquez, tras ser identificado mediante el dispositivo móvil MI3.

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Además, destacaron que el hombre es entrenador de artes marciales.

El detenido es señalado del delito de asesinato y fue puesto a disposición del Juzgado de Turno de Sacatepéquez.

La PNC señaló que el agente fallecido tenía 30 años y había laborado en la institución durante seis años y un mes.

También se mencionó que el crimen contra García Castillo dejó a un menor en la orfandad.

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que García Castillo murió por heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

La Comisaría 32 de la PNC, en Santa Rosa, informó el día del hallazgo que aproximadamente a las 10.30 horas del 2 de enero del 2022 el agente salió en vehículo de su domicilio hacia Cuilapa, Santa Rosa, con el fin de recibir Q20 mil, producto de un negocio que había hecho.

A través de un mensaje de WhatsApp, le indicó a su esposa que ya tenía el dinero y se dirigía de regreso. Esa fue la última vez que se supo de él.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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