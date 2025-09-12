Capturan a esposos que habrían matado a golpes a ganador de certámenes de belleza en Amatitlán

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 12 de septiembre, en la colonia Cerro Corado, Amatitlán, investigadores capturaron a un hombre y a su esposa, señalados de homicidio.

Añadió la PNC que investigadores de la División de Información Policial y agentes de la Comisaría 15 realizaron un operativo que dio como resultado la captura de Carlos “N”, de 26 años, y su esposa Claudia “N”, también de 26.

Ambos son requeridos por un juzgado de ese municipio desde el 7 de enero, por el delito de homicidio, afirmó la PNC.

“Al momento que se realizaba la captura de Carlos ‘N’, se identificó a su conviviente, estableciendo que también tiene orden de aprehensión por el mismo delito”, añadió el informe policial.

“Presuntamente, esta pareja participó en un ataque a golpes y con objetos contundentes contra un hombre, el 31 de marzo del 2024, en la misma colonia. Como resultado de ese hecho, la víctima falleció”, aseguró la PNC.

Según la institución, la víctima fue representante de belleza masculina en Amatitlán y había ganado diversos certámenes locales y nacionales.

“El caso continúa bajo investigación para capturar a más posibles implicados”, concluyó la PNC.

