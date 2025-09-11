Capturan a hombre con 21 antecedentes, entre ellos por robo y asalto

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un distribuidor de droga fue recapturado en el mercado La Terminal, zona 4 de la capital.

Según la PNC, el detenido registra 21 antecedentes por distintos delitos.

Se trata de Edgar “N”, de 45 años, capturado la noche del miércoles 10 de septiembre, a quien agentes le incautaron 70 bolsitas con marihuana.

Entre sus antecedentes figuran cuatro por portación ilegal de arma de fuego, cuatro por riña, cinco por robo y tres por agresión, añadió la PNC.



Además, se le atribuyen antecedentes por amenazas, asalto, escándalo en la vía pública, obstrucción extorsiva de tránsito y coacción.

Otras capturas

En otro caso, la PNC informó que dos presuntos responsables de asaltar a pasajeros de un autobús extraurbano fueron capturados tras ser denunciados en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, Palín, Escuintla.

Los detenidos son Freddy “N”, de 20 años, y Selvin “N”, de 26, a quienes les aparecen dos antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y violencia contra la mujer.

