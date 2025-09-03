Condenan a 52 años a asaltante que mató a pasajero en Escuintla; otro implicado en ataque armado recibe 47 años

El Tribunal de Sentencia Penal de Escuintla condenó a 52 años y 7 meses de prisión a Manuel R., hallado culpable de asesinato, asesinato en grado de tentativa y robo agravado, tras un violento asalto a un autobús ocurrido en octubre de 2024, informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía de Distrito probó que el 28 de ese mes, en las cercanías del puente Trebolito, el acusado abordó un autobús de Transportes Esmeralda y, armado, disparó contra un pasajero que murió en el lugar. Además, hirió a otros usuarios y robó Q760 producto del cobro de pasajes.

Otra condena reciente

La Fiscalía de Delitos contra la Vida en Escuintla también logró que el mismo tribunal dictara 47 años y 7 meses de prisión a Cristian M., por un ataque cometido en la finca Santillana, kilómetro 75 de la autopista a Puerto San José, en octubre de 2017.

Ese día, Cristian M., armado con un rifle, intentó despojar de sus pertenencias a dos personas. Al resistirse una de ellas, les disparó. Una víctima murió durante su traslado a un hospital y la otra sobrevivió tras una cirugía.

Ambas condenas forman parte de las acciones que el Ministerio Público promueve contra hechos de violencia registrados en el departamento.

