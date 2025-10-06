Capturan a hombre ebrio que habría apuñalado a policías municipales en la Aguilar Batres

Capturan a hombre ebrio que habría apuñalado a policías municipales en la Aguilar Batres

El presunto atacante, en aparente estado de ebriedad, fue detenido tras agredir con una navaja a dos policías municipales en la calzada Aguilar Batres.

Acuchillan a policias municipales Transmetro

Dos agentes municipales son heridos con una navaja tras impedir que una persona en estado de ebriedad ingrese a una unidad del Transmetro. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil).

Dos policías municipales de la capital fueron agredidos con una navaja en la 19 calle y calzada Raúl Aguilar Batres.

La Policía Nacional Civil capturó al presunto responsable del ataque, a quien se le impidió ingresar a una unidad del Transmetro.

Según la PNC, el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Al no permitirle abordar el bus, atacó a los agentes municipales.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención por sus heridas.

Right
Mientras tanto, Rigoberto “N” fue puesto a disposición de un juez, señalado como presunto responsable de haber acuchillado a los policías.

Por ahora, la Municipalidad de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito no han detallado el estado de salud de los agentes ni si el servicio de transporte fue afectado por la agresión.

