Capturan a hombre ebrio que habría apuñalado a policías municipales en la Aguilar Batres

Dos policías municipales de la capital fueron agredidos con una navaja en la 19 calle y calzada Raúl Aguilar Batres.

La Policía Nacional Civil capturó al presunto responsable del ataque, a quien se le impidió ingresar a una unidad del Transmetro.

Según la PNC, el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Al no permitirle abordar el bus, atacó a los agentes municipales.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención por sus heridas.

Mientras tanto, Rigoberto “N” fue puesto a disposición de un juez, señalado como presunto responsable de haber acuchillado a los policías.

Por ahora, la Municipalidad de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito no han detallado el estado de salud de los agentes ni si el servicio de transporte fue afectado por la agresión.

el detenido presuntamente bajo efectos de licor, intentó ingresar a una unidad del TransMetro y al no permitírselo atacó con una navaja a los PM que fueron trasladados a un centro asistencial.#PNCenAcción — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 6, 2025

