Capturan a hombre que habría robado un celular y se lo regaló a su novia; MP indaga vínculo con otros asaltos en Guatemala

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Capturan a hombre que habría robado un celular y se lo regaló a su novia; MP indaga vínculo con otros asaltos en Guatemala

La localización de un iPhone robado permitió seguir la pista de un sospechoso, que el MP investiga si está vinculado a alguna estructura de robo de terminales móviles en la capital.

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El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan un allanamiento en la zona 18 de la capital, donde capturan a un hombre sindicado de robar un teléfono celular. (Foto Prensa Libre: MP)

El Ministerio Público (MP) investiga si un hombre capturado por el robo de un teléfono celular pertenece a una estructura criminal dedicada a cometer asaltos a mano armada en distintas zonas de la capital.

El sospechoso de pertenecer a la estructura criminal de robo fue identificado como Pablo García y fue capturado durante un allanamiento en el asentamiento Los Lirios, Paraíso II, zona 18 de la capital, por su presunta participación en el robo de un teléfono celular que el dueño ofrecía a la venta en redes sociales.

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), informó que el operativo se llevó a cabo en seguimiento a una denuncia presentada en septiembre del 2026.

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Según la investigación, el detenido habría robado un iPhone 18 Pro Max y posteriormente se lo habría regalado a su novia. El uso del dispositivo habría permitido a la Unidad contra el Robo de Terminales Móviles de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado localizar el dispositivo y darle seguimiento a una banda criminal.

Contactó a la víctima por redes sociales

De acuerdo con la investigación, la víctima ofrecía su teléfono celular en la red social Facebook cuando fue contactada por el sindicado, quien manifestó interés en comprarlo.

"Acordaron un día y fecha para encontrarse y cuando se iba a realizar la supuesta compra venta, el ahora detenido apuntó con un arma de fuego a la víctima y se llevó el teléfono móvil", detalló el MP.

Según los antecedentes de la denuncia, el encuentro ocurrió el 26 de septiembre del 2026, a las 12.48 horas, en la 12 calle, 1-61, zona 9 de la capital.

Agregó que García le habría exigido bajo amenazas de muerte la clave para desbloquear el teléfono. Después del asalto, el presunto responsable abordó una motocicleta y huyó del lugar.

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Incautan arma de fuego, municiones y motocicleta

Durante el allanamiento, las autoridades localizaron un teléfono celular con reporte de robo, un arma de fuego con dos tolvas, 28 municiones, una motocicleta, dos cascos, un traje impermeable negro para motociclista y una tarjeta de circulación de motocicleta.

La fiscalía también investiga si los objetos incautados están relacionados con otros hechos delictivos y que han sido grabados por ciudadanos.

"La fiscalía además analiza si la motocicleta, el arma de fuego y demás evidencia incautada están vinculadas con otros casos de disparos y robo de celulares ocurridos en los últimos meses en distintas zonas de la ciudad", señaló el MP.

Entre las líneas de investigación también se busca determinar si el detenido pertenece a una estructura criminal dedicada al robo de teléfonos celulares a mano armada en la vía pública.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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