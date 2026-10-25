Disparo y amenazas en el tránsito: video de asalto a piloto en la calzada Roosevelt

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Disparo y amenazas en el tránsito: video de asalto a piloto en la calzada Roosevelt

Video captado en la calzada Roosevelt muestra cómo ocurrió un asalto contra un automovilista.

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En redes sociales circula un video de un presunto asalto contra un automovilista en la calzada Roosevelt, que muestra cómo operan los delincuentes en medio del tránsito.

La grabación muestra una fila de vehículos en uno de los carriles, situación que aprovechan dos sujetos que se desplazan en motocicleta para acercarse a un automovilista.

El conductor de la motocicleta detiene la marcha, mientras su acompañante amenaza a la víctima con un arma de fuego.

Segundos después, el presunto delincuente dispara al aire y, al parecer, despoja a la víctima de alguna pertenencia.

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El video, captado desde otro automóvil, muestra cómo los sujetos huyen entre el tráfico.

Se consultó a la Policía Nacional Civil (PNC) respecto de la grabación y el portavoz Jorge Aguilar Chinchilla indicó que mantienen los operativos de Semáforo Seguro en la calzada Roosevelt, además de otras acciones constantes para prevenir hechos delictivos y capturar a sospechosos.

Añadió que el video también les ayuda a identificar otros sectores hacia los cuales enviar patrullas.

Para leer más: Asalto a joyería de la zona 1: MP investiga robo captado en video

El viernes 23 de octubre ocurrió un caso similar en la 7a. avenida y 9a. calle de la zona 7, donde un intento de asalto perpetrado por presuntos delincuentes que se desplazaban en motocicleta provocó momentos de pánico entre los automovilistas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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