Capturan a hombre señalado de dañar el templo II del Parque Nacional Tikal

Una denuncia alertó a policías de la División de Atención Turística (Disetur), de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron al Parque Nacional Tikal, en el municipio de Flores, Petén.



En ese lugar capturaron a Bacilio “N”, de 33 años, sindicado de dañar el patrimonio natural y cultural de la Nación al rayar con una piedra una parte lateral del Templo II de Tikal.



En una imagen compartida por la PNC se observa el daño que el capturado habría causado a la estructura.



Tikal, considerado ícono de la cultura maya, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1979.







En el 2012, visitantes dañaron el emblemático Templo II del Parque Nacional Tikal, en el norte de Guatemala, durante la celebración del inicio de una nueva era de 5 mil 200 años, según el calendario maya, informó una fuente oficial en esa ocasión.



El Templo II es el edificio situado frente al Gran Jaguar o Templo I, en la Plaza Central de Tikal, el lugar más reconocido de este parque arqueológico.

Para leer más: Visitantes dañan estructuras mayas en Parque Nacional Tikal

y cultural de la nación (rayando) con una piedra una parte lateral del templo II.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/Y0p8xh3KWI — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 9, 2025

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.