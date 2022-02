Capturan a Leily Santizo, antigua mandataria de la Cicig y abogada defensora de exfiscales de la Feci que el MP busca procesar

De esa cuenta, las autoridades detuvieron a la abogada Leily Santizo, quien fue exmandataria de la Cicig y quien ahora ha ejercido defensa de exfiscales de la Feci que el MP busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.

Hasta el momento, solamente se ha confirmado la captura de Santizo, aunque se menciona que hay otras personas más bajo custodia de las autoridades.

Afirma que es inocente

La abogada Leily Santizo habló con periodistas cuando ingresada a la Torre de Tribunales y afirmó que su captura es una represalia en su contra.

“Son represalias que están emprendiendo, estoy tranquila que no he cometido ningún acto delictivo, no me fui, aquí estoy con la valentía de afrontar este proceso porque no he cometido hecho delictivo”, dijo la exmandataria de Cicig.

Al consultarle si conocía el motivo de su detención, respondió que no, que sería el MP el que se lo tendría que informar porque lo desconoce.

“Me imagino que tal vez porque he estado vinculada con los casos que defiendo de los fiscales exCicig, no lo sé”.

Expresó que confía en la justicia porque: “no he cometido ningún ilícito, simplemente confío y se pueden dar cuenta de mi tranquilidad y cómo afronto esto”.

Condenan la captura

La Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) publicó un comunicado en el que se refiere a la captura de Leily Santizo y afirma que las acciones del Ministerio Público son “alarmantes” y muestran que dicha institución continúa la criminalización de fiscales anticorrupción y pone en riesgo el derecho a la legítima defensa.

En el comunicado se detalla que negar el derecho a la legitima defensa es el más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupción en los últimos años y eso pone en riesgo a la profesión jurídica libre y derecho a defender derechos humanos.

Explica que el MP detuvo este 10 de febrero a la abogada Leily Santizo, quien ejercía la defensa técnica de exfiscales de la Feci que el Ministerio Público busca procesar por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.

“En esta ocasión, se castiga además a una abogada integra, con una amplia trayectoria, por defender a actores incómodos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la Feci que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros”, se lee en el documento.

Agrega que: “El patrón es claro: tras forzar al exilio a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente. Además, destaca que el Ministerio Público aduce la reserva del caso, al mismo tiempo que actores anónimos y radicales en redes sociales filtran la Información a la opinión pública”.

En tal sentido, la agrupación señaló que:

“Condenamos al MP por este acto de intimidación y obstrucción al derecho de defensa y de hipocresía en el manejo de la reserva del caso. Coloca en riesgo el ejercicio libre de la profesión jurídica y el derecho de toda persona a defenderse ante un tribunal”.

“Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie y dé seguimiento a la situación exigiendo que los tribunales resguarden el derecho de la ciudadanía a la defensa y de las y los abogados de ejercer el derecho de petición como parte de la defensa técnica”.

Defensa de Xiomara Sosa presenta un memorial

Xiomara Sosa, exintegrante de la Feci, sobre quien pesa una orden de captura, presentó un memorial por medio de su equipo de abogados para proceder con “lo que en derecho corresponda”

Los defensores indicaron que ella no está capturada.

El caso contra el antiguo personal de Feci y Cicig lo conocerá el juez Geisler Smaily Pérez, del Juzgado Tercero Penal. Este juez fue denunciado por la antigua Feci por el Caso Comisiones Paralelas 2020, y es una de las personas que se habría reunido con Gustavo Alejos.