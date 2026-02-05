Capturan a madre de niño de 3 años que murió tras haber sido dejado solo en una vivienda

La agencia fiscal del Ministerio Público (MP) en Agua Blanca, Jutiapa, coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Seleny Q.

Según la Fiscalía, la capturada está sindicada de abandono de niños y personas desvalidas. Durante la diligencia también fue consignado un teléfono móvil.

El MP explicó que la captura se efectuó en seguimiento a una investigación por el fallecimiento de un niño de 3 años, cuyo cuerpo fue localizado el 27 de noviembre del 2025, en una vivienda del barrio El Llano, Agua Blanca.

De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, la detenida —madre del menor— lo dejó solo dentro del inmueble en el que vivían, entre la noche del 26 de noviembre y la madrugada del 27 de noviembre del 2025, y se marchó con rumbo ignorado.

El procesamiento de la escena permitió establecer que el niño perdió la vida al intentar salir de la residencia, quedando colgado de una de las ventanas del lugar, añadió el MP.

Ese mismo día, los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Agua Blanca informaron que atendieron una emergencia en el barrio El Llano.

Según el informe, en el balcón de la ventana de una vivienda fue localizado sin vida un niño de aproximadamente 3 años.

“La madre indica que dejó al niño solo y que posiblemente él trató de salir, quedando atrapado entre los hierros”, agregó el informe de los bomberos en esa oportunidad.

