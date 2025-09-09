Capturan a madre y sus hijas, señaladas de trata de personas e integrar red “Los Tunecos”

Juana “N”, de 55 años, junto con sus hijas Breny “N”, de 33, y Glendy “N”, de 35, fueron capturadas este martes 9 de septiembre por agentes de la Comisaría 41, en la zona 3 de Quetzaltenango, informó la Policía Nacional Civil (PNC).



Según la PNC, las detenciones se efectuaron en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas el 18 de julio por un juzgado de ese departamento.



Las tres mujeres son señaladas por trata de personas en la modalidad de explotación sexual, según el informe policial.



De acuerdo con la PNC, supuestamente forman parte de la estructura criminal “Los Tunecos”, de la cual, el pasado 30 de julio, en un operativo liderado por investigadores en Suchitepéquez, fueron capturadas 10 personas.



Las detenciones están relacionadas con una denuncia presentada en 2021, cuyo caso involucra a una menor de edad como víctima.



La PNC también indicó que Breny “N” tiene un antecedente por escándalo.



Durante los cateos del 30 de julio, el Ministerio Público detalló que las diligencias se llevaron a cabo en inmuebles que funcionan como negocios —posibles centros de explotación sexual— y en residencias particulares, con el objetivo de ejecutar órdenes de aprehensión, rescatar a posibles víctimas y recabar indicios relevantes en el caso identificado como “Los Tunecos”.



Según la fiscalía, el caso corresponde a un fenómeno criminal conformado por varias estructuras delictivas de menor escala que operan en Suchitepéquez, vinculadas entre sí por medio de propietarios de centros de explotación sexual, añadió el ente investigador en esa oportunidad.

