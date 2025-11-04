Capturan a mexicana que transportaba marihuana en bus

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 4 de noviembre que, en el puesto de control interinstitucional ubicado en el kilómetro 185.3 de la ruta CA-2, caserío Nuevo San Carlos, municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, fue capturada una mujer.

Añadió que policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica detuvieron a la mexicana Rosa “N”, de 48 años, alias “Chavelita”.

Según la PNC, la mujer fue sorprendida cuando transportaba aproximadamente 50 libras de marihuana.

Agregó que llevaba la droga en una maleta mientras viajaba como pasajera en un autobús proveniente de Tecún Umán, San Marcos, con destino a la Ciudad de Guatemala.

“Se le localizaron en una maleta 20 paquetes de dicha droga; por tal motivo, fue puesta —la detenida— a disposición de un juzgado competente para esclarecer su situación legal”, afirmó el informe policial.

Otra captura

La PNC indicó que, en otro caso, investigadores reportaron que, durante un operativo en el parque central del municipio de San Felipe, Retalhuleu, fue capturado Abraham “N”, de 22 años, alias “Payaso”, quien fue sorprendido cuando recogía un paquete que simulaba contener Q80 mil, los cuales eran exigidos mediante amenazas a una persona.

Según la investigación, el detenido inicialmente exigía Q100 mil a su víctima; tras la negociación, se acordó la entrega de Q80 mil.

