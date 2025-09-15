Capturan a mexicano por supuesto abuso contra menores de edad

Las autoridades informaron este lunes 15 de septiembre de la captura de un mexicano señalado de abusos sexuales contra menores de edad, entre ellos migrantes.

El Ministerio Público (MP) informó que la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas efectuó diligencias relativas al caso, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP informó que la investigación se centra en "el delito de producción de pornografía de personas menores de edad".

La unidad fiscal agregó que, respecto de este caso, las diligencias se efectuaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y forman parte del Operativo Trotamundos.

Se informó que el mexicano, cuya orden de captura se efectuó en el aeropuerto, supuestamente abusaba sexualmente de menores de edad.

Luego subía el contenido a las redes sociales en sitios para adultos, por lo que fue perfilado y ubicado para su captura.

Entre las víctimas habrían menores guatemaltecos, dijeron las autoridades.