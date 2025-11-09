Capturan a “Nesho”, presunto sicario de la mara 18 acusado de matar a cinco personas

Justicia

Capturan a “Nesho”, presunto sicario de la mara 18 acusado de matar a cinco personas

La Policía Nacional Civil capturó alias "Nesho" en Palín, Escuintla.

La captura de alias "Nesho" se llevó a cabo en Palín, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

En la aldea La Periquera, Palín, Escuintla, fue capturado Yeferson “N”, de 18 años, alias “Nesho”. Se le señala por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y por pertenecer a la mara 18.

La orden de aprehensión fue emitida por un juzgado de ese departamento el pasado 24 de octubre.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), es presunto responsable de cometer al menos cuatro ataques armados en las colonias La Periquera, Chapernillo e ILGUA, donde murieron cinco personas y otras cuatro resultaron heridas.

Yeferson “N” ya había sido detenido el pasado 9 de octubre, junto a un menor, por portar un arma de fuego ilegal.

Otra captura en Chiquimula

En Chiquimula fue capturado Josué “N”, de 33 años, quien presuntamente mató a un hombre y dejó heridas a otras tres personas. Se estableció que las víctimas son sus primos.

El ataque ocurrió en la aldea Cruz de Charmá, Jocotán, y habría sido motivado por una disputa de tierras.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

ARCHIVADO EN:

Escuintla Justicia Mara 18 Pandillas Pandillas en Guatemala 
