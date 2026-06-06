Capturan en Escuintla a “Hunter”, presunto pandillero salvadoreño

Justicia

Capturan en Escuintla a “Hunter”, presunto pandillero salvadoreño

La PNC aprehendió a un salvadoreño que tiene una orden de captura por promoción o estímulo a la drogadicción.

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La Policía Nacional Civil capturó a un salvadoreño que presuntamente pertenece a la Mara Salvatrucha. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil capturó a un salvadoreño que presuntamente pertenece a la Mara Salvatrucha. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este sábado al salvadoreño Elías "V", de 42 años, alias “Hunter”, quien pertenece, según las autoridades, a la Mara Salvatrucha.

La detención ocurrió en el caserío Ceiba Hueca, Tiquisate, Escuintla, según el reporte policial.

Valdez Deras tiene una orden de captura por promoción o estímulo a la drogadicción, emitida por un juzgado de Quetzaltenango en abril del 2022, según la PNC.

Además, tiene un antecedente por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, de detención o reeducativos, registrado en Santa Ana, El Salvador, en agosto del 2013.

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Los agentes de la PNC trasladaron al supuesto integrante de pandilla ante las autoridades correspondientes para que solvente su situación jurídica.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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