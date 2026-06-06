Capturan en Escuintla a “Hunter”, presunto pandillero salvadoreño

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este sábado al salvadoreño Elías "V", de 42 años, alias “Hunter”, quien pertenece, según las autoridades, a la Mara Salvatrucha.

La detención ocurrió en el caserío Ceiba Hueca, Tiquisate, Escuintla, según el reporte policial.

Valdez Deras tiene una orden de captura por promoción o estímulo a la drogadicción, emitida por un juzgado de Quetzaltenango en abril del 2022, según la PNC.

Además, tiene un antecedente por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, de detención o reeducativos, registrado en Santa Ana, El Salvador, en agosto del 2013.

Los agentes de la PNC trasladaron al supuesto integrante de pandilla ante las autoridades correspondientes para que solvente su situación jurídica.