Capturan a piloto con licencia falsa y sancionan a motoristas sin casco en Ciudad Peronia

Autoridades realizaron un operativo interinstitucional de tránsito en Ciudad Peronia, Villa Nueva.

Operativo de tránsito en el ingreso a Ciudad Peronia, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Nueva)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este jueves 15 de enero desarrolló un operativo interinstitucional con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público y el Ejército en el ingreso a Ciudad Peronia.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT, indicó que el operativo estuvo orientado a la seguridad vial y a la prevención de ilícitos en ese sector de Villa Nueva.

Añadió que fueron identificados pilotos sin licencia, con la licencia vencida o con la tarjeta de circulación caduca.

Indicó que varios motoristas también fueron sancionados por circular sin casco protector o con más de dos personas a bordo.

Quevedo afirmó que durante el operativo detectaron a un piloto que conducía con una licencia falsa, lo que constituye un delito. La PNC lo capturó y trasladó a un juzgado.

Dijo que, según el Código Penal de Guatemala, la falsedad material de documentos públicos se castiga con una pena de dos a seis años de prisión.

Pidió a los automovilistas portar en orden su documentación para evitar inconvenientes.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

