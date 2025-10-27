Capturan a “Pinky” y “Cerebro”, señalados de usar distintas vestimentas y motocicletas para asaltar

El trabajo de investigación y el seguimiento de cámaras de videovigilancia permitieron a policías de la Comisaría 11 capturar a dos motoladrones en la 27ª calle y 12ª avenida, zona 5 de la capital, informó este lunes 27 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC).

Añadió que los capturados son: Feyserr “N”, de 23 años, alias “Pinky”, y Luis “N”, de 30, alias “Cerebro”.

“Estos fueron sorprendidos cuando despojaban de sus pertenencias a una joven que retornaba a su vivienda en un sector de la zona 5, logrando arrebatarle un teléfono celular y una tarjeta de débito, bajo amenazas de muerte y utilizando un arma de fuego”, afirmó el informe policial.

Según la PNC, ambos sospechosos, al observar la presencia de los agentes, intentaron huir en una motocicleta, pero fueron interceptados.

Tras su detención se les decomisaron los objetos robados y la motocicleta blanca M-966HSC, la cual ya había sido denunciada por víctimas de robo, remarcó la PNC.

De acuerdo con la investigación, estos individuos son presuntos responsables de una serie de asaltos a mano armada en las zonas 1, 5 y 7.

Además, según la PNC, en reiteradas ocasiones actúan con diferentes vestimentas y motocicletas.

“Hay cámaras de videovigilancia que evidencian estos hechos”, agregó.

“Si usted ha sido víctima de estos delincuentes, puede acudir a una subestación policial a presentar una denuncia para fortalecer la investigación”, según la PNC.

