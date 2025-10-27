Capturan a “Pinky” y “Cerebro”, señalados de usar distintas vestimentas y motocicletas para asaltar

Justicia

Capturan a “Pinky” y “Cerebro”, señalados de usar distintas vestimentas y motocicletas para asaltar

La PNC informó sobre la captura de dos presuntos asaltantes que fueron grabados en video en la capital.

|

time-clock

Capturados Pinky y Cerebro. motoladrones

Alias "Pinky" y "Cerebro" captados durante un asalto en la capital, según la PNC. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PNC)

El trabajo de investigación y el seguimiento de cámaras de videovigilancia permitieron a policías de la Comisaría 11 capturar a dos motoladrones en la 27ª calle y 12ª avenida, zona 5 de la capital, informó este lunes 27 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC).

Añadió que los capturados son: Feyserr “N”, de 23 años, alias “Pinky”, y Luis “N”, de 30, alias “Cerebro”.

“Estos fueron sorprendidos cuando despojaban de sus pertenencias a una joven que retornaba a su vivienda en un sector de la zona 5, logrando arrebatarle un teléfono celular y una tarjeta de débito, bajo amenazas de muerte y utilizando un arma de fuego”, afirmó el informe policial.

Según la PNC, ambos sospechosos, al observar la presencia de los agentes, intentaron huir en una motocicleta, pero fueron interceptados.

EN ESTE MOMENTO

Guatemala solicita sesión extraordinaria en la OEA ante “crisis política y deterioro” de la situación nacional

Right
En el 2026 se renuevan poderes en la CC, MP, Contraloría y TSE.

En 2026 se renuevan TSE, CC y MP: lo que está en juego para la justicia en Guatemala

Right

Tras su detención se les decomisaron los objetos robados y la motocicleta blanca M-966HSC, la cual ya había sido denunciada por víctimas de robo, remarcó la PNC.

De acuerdo con la investigación, estos individuos son presuntos responsables de una serie de asaltos a mano armada en las zonas 1, 5 y 7.

Además, según la PNC, en reiteradas ocasiones actúan con diferentes vestimentas y motocicletas.

“Hay cámaras de videovigilancia que evidencian estos hechos”, agregó.

LECTURAS RELACIONADAS

Agentes de la PNC se protegen durante una balacera en la aldea Cantabal, Ixcán, Quiché, en la que resultaron heridos tres policías y dos presuntos asaltantes. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Balacera en Ixcán: ya suman tres muertos en incidente armado ocurrido en gasolinera y que fue grabado en video

chevron-right

Investigadores siguen la pista de un carro de lujo marca Aston Martin que estaría implicado en la balacera de la calzada Roosevelt

chevron-right

“Si usted ha sido víctima de estos delincuentes, puede acudir a una subestación policial a presentar una denuncia para fortalecer la investigación”, según la PNC.

Para ver más: Graban a asaltantes amenazando a conductor en el Campo Marte y PNC inicia investigación

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asaltos Graban asalto Violencia en Guatemala Zona 5 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS