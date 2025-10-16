Balacera en Ixcán: ya suman tres muertos en incidente armado ocurrido en gasolinera y que fue grabado en video

La tarde del 15 de octubre pasado ocurrió una balacera en la aldea Cantabal, Playa Grande, Ixcán, Quiché, donde murieron tres personas, entre ellas un agente de la PNC.

Al principio se creyó que se trataba de un intento de asalto a una gasolinera; sin embargo, la PNC rindió un informe que detalla lo sucedido durante el enfrentamiento, el cual fue grabado en varios videos que se viralizaron.

Edwin Monroy, portavoz de la PNC, indicó ese día que los asaltantes se conducían en un picop y que momentos antes habían atracado un comercio en el centro del municipio.

El informe de la PNC confirma que tres personas murieron en el tiroteo, entre ellas un agente de esa institución.

Las víctimas fueron identificadas como:

Marvin Díaz Martínez, de 43 años.

Elisandro Díaz González, 74.

Alex Aníbal Figueroa Icó, 47, inspector de la PNC.

En el incidente resultaron heridos de bala los agentes de la PNC Manuel Tzul Caal y Miguel Mendoza.

¿Qué ocurrió?

Según las autoridades, los ocupantes del picop habrían asaltado un negocio en el centro del municipio. La unidad AV-190 de la PNC efectuaba patrullajes cuando los tripulantes recibieron una alerta sobre un hombre que era perseguido por individuos armados.

Los agentes localizaron el picop en una gasolinera y le hicieron el alto, pero el conductor no se detuvo y entró en el lugar. Allí, los agentes intentaron identificar a los ocupantes, pero estos les dispararon.

Tanto los supuestos delincuentes como los agentes de la PNC fueron llevados con vida a un centro asistencial de Ixcán, Quiché, pero dos de los presuntos asalantes y el inspector de la PNC fallecieron horas despúes.

El informe policial precisa que Marvin Díaz Martínez tenía heridas de bala en la cabeza, el pecho y una pierna; Elisandro Díaz González fue herido en el pecho; y el inspector de la PNC presentaba impactos en la cabeza, el pecho (lado derecho) y la pierna izquierda.