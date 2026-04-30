Capturan a presunto asesino de subteniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 30 de abril que, en una acción efectuada por investigadores en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, fue capturado Kenny “N”, de 22 años.

La PNC añadió que la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión de fecha 6 de marzo, emanada de un juzgado de Alta Verapaz, por el delito de asesinato.

La institución afirmó que el capturado es el presunto responsable de dar muerte al subteniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala Saúl Oliverio Figueroa Gómez, de 24 años, el 30 de marzo del 2024 en San Pedro Carchá.

También es investigado por su presunta participación en otro hecho contra la vida de dos personas en San Cristóbal Verapaz, según el informe policial.

Al momento de su detención lo acompañaba Erwin “N”, de 18 años, a quien le incautaron una pistola con una tolva y 23 municiones, que portaba de manera ilegal, indicó la PNC.

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que en la colonia Paraíso I, zona 18, agentes de la Comisaría 12 capturaron a Jefri “N”, de 22 años, alias “El HZ”, presunto integrante de la Mara Salvatrucha.

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Al sospechoso le incautaron una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con la cual se presume que pretendía cometer un ataque armado, lo que habría sido evitado por la pronta acción policial.

El detenido es presunto responsable de un ataque armado ocurrido el 17 de abril en Pinares del Norte, zona 18, extremo que ya era investigado, reportó la PNC.

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