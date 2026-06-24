Capturan a presunto extorsionista vinculado con cobros ilegales a transportistas en la ruta al Pacífico

Uriel Hernández, conocido como alias Shaka, fue capturado durante un allanamiento que ejecutaron los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), y fiscales del Ministerio Público (MP), en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Las autoridades señalan a Hernández como presunto responsable de exigir dinero a pilotos del transporte pesado que circulan por la ruta al Pacífico y la CA-2 Occidente.

La captura ocurrió luego de una investigación derivada de un video difundido en redes sociales, en el que un hombre con el rostro cubierto y un casco de motociclista exige el dinero a un transportista a cambio de permitirle continuar su recorrido.

Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que la captura está relacionada con el video grabado por la propia víctima.

“Este hombre, Uriel, es el presunto responsable de estar exigiendo dinero a los pilotos del transporte pesado en el sector sur del país. Ahora ha sido trasladado a la cárcel. Ya no estará molestando en ese sector”, dijo Aguilar.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de las pesquisas, además de droga.

Estructura vinculada al narcotráfico

Hernández es investigado por la PNC y su vinculación con una estructura criminal que opera entre los kilómetros 110 y 145 de la ruta al Pacífico, en Escuintla y Suchitepéquez, donde pilotos de transporte pesado han denunciado ser víctimas de cobros ilegales.

Las primeras pesquisas de la Policía apuntan a que la estructura vigila los vehículos de transporte pesado para interceptarlos y cobrarles una exacción a cambio de permitirles continuar su recorrido.

Según la investigación, el cobro exigido a transportistas es de US$250, aproximadamente Q1 mil 800 por cada tráiler.

Un hombre exige US$250, equivalentes a unos Q1,800, a un piloto del transporte pesado para permitirle continuar su recorrido en la ruta CA-2, en Suchitepéquez. El video fue clave para identificar al presunto responsable, según la policía. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Policía informó que ha identificado a varios integrantes de la estructura, incluidos los presuntos cabecillas, quienes habrían permanecido en México y tendrían vínculos con un cartel del narcotráfico.

Según la PNC, el modo de operar en Escuintla y Suchitepéquez guarda similitudes con grupos delictivos de México, donde se cobra a transportistas para permitirles circular por determinadas rutas.

Mientras tanto, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Municipal de Tiquisate, Escuintla, recibió el 22 de mayo una denuncia relacionada con una modalidad de extorsión dirigida a conductores de transporte pesado dedicados al traslado de vehículos provenientes del extranjero.

Las autoridades también investigan si la muerte del piloto hondureño Jimmy Ronald Martínez Paz, de 41 años, atacado a balazos el 13 de junio pasado en el kilómetro 136.5 de la ruta CA-2, en San Antonio, Suchitepéquez, está relacionada con las actividades de esta estructura criminal.

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