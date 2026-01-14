Capturan a presunto sicario señalado de ataques armados contra camiones repartidores

Capturan a presunto sicario señalado de ataques armados contra camiones repartidores

En Puerto Barrios, Izabal, fue capturado un hombre señalado por ataques armados y otros delitos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 14 de enero sobre la captura de Carlos “N”, de 24 años.


La detención ocurrió durante un operativo en Puerto Barrios, Izabal, ya que el aprehendido es uno de los presuntos responsables de participar en dos ataques armados contra camiones repartidores en ese municipio, donde resultaron heridas dos personas.

En seguimiento a la investigación y con el apoyo de cámaras de videovigilancia, fue individualizado y capturado cuando pretendía abordar un autobús, presuntamente con dirección a la capital para huir, indicó la PNC.

Agregó que el sospechoso también tenía pendiente una orden de aprehensión emitida por un juzgado de Izabal, con fecha 18 de diciembre del 2025, por los delitos de extorsión y asociación ilícita.

Otras capturas

En otros casos, la PNC reportó que, en la zona 1 de Sanarate, El Progreso, investigadores capturaron a Elías “N”, de 22 años, por tres casos de estafa propia, según órdenes de juzgados de Chiquimula y Alta Verapaz, así como por un caso especial de estafa, ordenado por un juzgado de Huehuetenango.

Mientras tanto, en el barrio La Esperanza, Jalapa, fue detenido Oseas “N”, de 21 años, alias Bamban, supuesto integrante del Barrio 18, quien conducía una motocicleta robada en la colonia Las Panorámicas del Jumay, el 11 de enero del año en curso.

