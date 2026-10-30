Capturan a presunto sicario vinculado con muertes de exjuez y director de cárcel en Escuintla

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron este viernes 30 de octubre a Henry “N”, de 25 años, durante un allanamiento en la colonia Los Voladores, zona 3 de Escuintla, como parte de las investigaciones por las muertes de un exjuez de Asuntos Municipales y del director de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el sospechoso es señalado del delito de asesinato. El análisis efectuado por la Unidad de Videoforense de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió identificar al presunto sicario y cuatro viviendas donde opera la estructura criminal en Escuintla.

Este 30 de octubre, los inmuebles fueron allanados como parte de las investigaciones por los ataques armados ocurridos el 11 y el 23 de octubre en Escuintla.

El primero dejó como víctima mortal a Salvador Wilfredo Calderón Pérez, de 46 años, empresario, exjuez de Asuntos Municipales y excandidato a alcalde de Escuintla. En el segundo murió José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

Muerte de exjuez en Escuintla

Calderón Pérez fue atacado a balazos la noche del domingo 11 de octubre en la 5a. avenida del barrio El Lourdes, zona 1 de Escuintla.

El informe de la PNC señala que, el exjuez se desplazaba en su vehículo junto a un acompañante cuando fue interceptado.

Durante el ataque, Calderón Pérez habría repelido la agresión y herido a uno de los atacantes, quien se movilizaba en una motocicleta.

El vehículo de la víctima terminó empotrado contra un muro de contención.

Director de cárcel fue atacado cuando viajaba en motocicleta

El segundo ataque ocurrió la noche del pasado viernes 23 de octubre en el cantón Los Voladores, zona 3 de Escuintla, donde murió José Ariel Barrios Rodríguez, director del centro carcelario Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

Según el informe de la PNC, testigos indicaron que Barrios Rodríguez viajaba como acompañante de una mujer en una motocicleta blanca.

De acuerdo con los testimonios recabados por la PNC, individuos que se desplazaban en una motocicleta negra los perseguían desde la colonia Portales.

Al llegar al cantón Los Voladores, los atacantes les interceptaron el paso y dispararon contra el funcionario penitenciario.

Después del ataque, los responsables huyeron en dirección a la colonia Portales, mientras que la mujer que conducía la motocicleta blanca continuó su marcha, según los testigos.

El Sistema Penitenciario (SP) informó que el funcionario debía presentarse a trabajar el sábado 24 de octubre, después de finalizar su período de descanso.

Asesinato provocó alerta por posibles motines

Tras el asesinato de Barrios Rodríguez, la PNC informó el sábado 24 de octubre que había recibido una "alerta roja" por posibles motines en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, y en la cárcel de Fraijanes 2.

De acuerdo con la información policial, la alerta se relacionaba con supuestos motines que estarían planificando cabecillas de la mara Barrio 18 en ambos centros penitenciarios.